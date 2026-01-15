ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Filipijnen, Maleisië en Indonesië blokkeren chatbot Grok om uitkleedfunctie; ook Europese landen stellen onderzoek in

Tech, AI, auto
door Redactie
donderdag, 15 januari 2026 om 12:15
bijgewerkt om donderdag, 15 januari 2026 om 12:24
anp150126103 1
Ook de Filipijnen blokkeren de chatbot Grok van Elon Musks bedrijf xAI. Grok is al dagen in opspraak, omdat er seksueel getinte en naaktafbeeldingen van mensen mee gemaakt kunnen worden, ook van minderjarigen. De Filipijnen vinden dat dit de veiligheid van kinderen in gevaar brengt.
X meldde eerder donderdag de uitkleedfunctie aan banden te leggen in landen waar het delen van dergelijke beelden strafbaar is. De procureur-generaal van Californië maakte woensdag bekend dat de staat een onderzoek start naar Musks xAI. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, onderzoeken ook of de functie van de chatbot in strijd is met de wet. In Maleisië is de toegang tot de chatbot beperkt en in Indonesië kunnen mensen er helemaal geen gebruik van maken.
Per uur genereert de chatbot zo'n 6700 seksuele deepfakes van mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven, blijkt uit een Amerikaans onderzoek naar Grok.

Lees ook

X legt AI-uitkleedfunctie van chatbot Grok aan bandenX legt AI-uitkleedfunctie van chatbot Grok aan banden
Niet zomaar een “grap”: waarom Grok’s digitale ontkleding digitale aanranding isNiet zomaar een “grap”: waarom Grok’s digitale ontkleding digitale aanranding is
Britten starten onderzoek naar chatbot Grok om AI-naaktbeeldenBritten starten onderzoek naar chatbot Grok om AI-naaktbeelden
Musks Grok bedient nu ook pedofielenMusks Grok bedient nu ook pedofielen
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

ANP-523168178

9 manieren om je beter te voelen volgens de wetenschap

anp140126109 1

Trump: NAVO moet VS helpen bij het verkrijgen van Groenland

ANP-547050135

Trump wil Groenland en "Europese leiders reageren als pluizig konijntje in een wereld vol hyena's"

Loading