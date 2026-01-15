Filipijnen, Maleisië en Indonesië blokkeren chatbot Grok om uitkleedfunctie; ook Europese landen stellen onderzoek in

Ook de Filipijnen blokkeren de chatbot Grok van Elon Musks bedrijf xAI. Grok is al dagen in opspraak, omdat er seksueel getinte en naaktafbeeldingen van mensen mee gemaakt kunnen worden, ook van minderjarigen. De Filipijnen vinden dat dit de veiligheid van kinderen in gevaar brengt.

X meldde eerder donderdag de uitkleedfunctie aan banden te leggen in landen waar het delen van dergelijke beelden strafbaar is. De procureur-generaal van Californië maakte woensdag bekend dat de staat een onderzoek start naar Musks xAI. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, onderzoeken ook of de functie van de chatbot in strijd is met de wet. In Maleisië is de toegang tot de chatbot beperkt en in Indonesië kunnen mensen er helemaal geen gebruik van maken.

Per uur genereert de chatbot zo'n 6700 seksuele deepfakes van mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven, blijkt uit een Amerikaans onderzoek naar Grok.