ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederlandse deelname aan internationale vloot richting Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 6:02
bijgewerkt om donderdag, 07 augustus 2025 om 6:15
anp070825038 1
Een Nederlandse delegatie gaat eind augustus mee met een vloot van tientallen activistenboten richting de Gazastrook, volgens de initiatiefnemers de grootste ooit. Daarmee roepen de deelnemers op tot beëindiging van de blokkade en de "voortdurende genocide op het Palestijnse volk". Aan de zogeheten flotilla nemen ook mensen uit onder meer Maleisië, de VS, Colombia en Italië deel.
Het gros van de vloot vertrekt op 31 augustus vanuit Spanje, gevolgd door bijkomende vertrekken op 4 september vanuit onder andere Tunesië, meldt de organisatie Global Movement to Gaza Netherlands. De Nederlandse delegatie demonstreert op zaterdag 9 augustus om 14.00 uur op het Beursplein in Amsterdam, als onderdeel van een wereldwijde actiedag.
Volgens de initiatiefnemers is het een vreedzame en wettelijk verankerde missie, die naast hulpgoederen en activisten ook artsen en advocaten meeneemt. "Om te tonen dat Gaza er niet alleen voor staat", aldus de organisatie.
Vorig artikel

Oud-president Bolsonaro vecht huisarrest aan

Volgend artikel

SP wil minimumloon van 18 euro en vermogensplafond van 50 miljoen

POPULAIR NIEUWS

anp 432130599

Zo laat je lelijke waterkringen uit je houten tafel of vloer verdwijnen

enorme inbraak bankcomputers ontdekt1423984572

Gmail-gebruikers vallen massaal voor deze oplichtingstruc

ANP-514172749

Aantal jonge mensen met darmkanker stijgt: de symptomen en hoe je het risico kunt verkleinen

cpb risico op ziekte en uitkering zeer ongelijk verdeeld1702542086

Waarom sommige mensen (bijna) nooit ziek zijn – en wat jij daarvan kunt leren

656a7458-cdfc-44f1-b6c7-8a04bab8eb53

Bijna niemand vertrouwt Trump nog (behalve de extreme fanatici)

ANP-525011949

De verbijisterden nieuwe verhalen (of sprookjes) over Epsteins vrien Prins Andrew