Nederlandse deelname aan internationale vloot richting Gaza

Een Nederlandse delegatie gaat eind augustus mee met een vloot van tientallen activistenboten richting de Gazastrook, volgens de initiatiefnemers de grootste ooit. Daarmee roepen de deelnemers op tot beëindiging van de blokkade en de "voortdurende genocide op het Palestijnse volk". Aan de zogeheten flotilla nemen ook mensen uit onder meer Maleisië, de VS, Colombia en Italië deel.

Het gros van de vloot vertrekt op 31 augustus vanuit Spanje, gevolgd door bijkomende vertrekken op 4 september vanuit onder andere Tunesië, meldt de organisatie Global Movement to Gaza Netherlands. De Nederlandse delegatie demonstreert op zaterdag 9 augustus om 14.00 uur op het Beursplein in Amsterdam, als onderdeel van een wereldwijde actiedag.

Volgens de initiatiefnemers is het een vreedzame en wettelijk verankerde missie, die naast hulpgoederen en activisten ook artsen en advocaten meeneemt. "Om te tonen dat Gaza er niet alleen voor staat", aldus de organisatie.