Dodental door aardbeving Filipijnen blijft stijgen

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 6:00
anp011025055 1
MANILLA (ANP/AFP/RTR) - Het dodental door een aardbeving met een kracht van 6.9 op de Filipijnen blijft stijgen. Er zijn volgens de autoriteiten op het eiland Cebu zeker zestig doden en 140 gewonden gevallen. Eerder waren 35 doden gemeld. Ook zijn er gebouwen en wegen verwoest en was er stroomuitval.
Reddingswerkers zoeken in het noorden van het eiland naar slachtoffers. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog worden vermist.
Het epicentrum van de beving zou zich voor de kust hebben bevonden. Volgens het Filipijnse seismologische instituut waren er meer dan 370 naschokken met een kracht tot 4.8. Er is een waarschuwing afgegeven voor een mogelijke tsunami met een verhoogde waterspiegel van een meter.
De Filipijnen liggen op de zogenoemde Ring van Vuur, een gebied dat zich uitstrekt van Japan door Zuidoost-Azië en over het Pacifisch gebied waar regelmatig aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. Er is geen technologie beschikbaar die kan voorspellen wanneer en waar ze gebeuren.
