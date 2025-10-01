ECONOMIE
Nederlandse deelnemers actievloot: nog 20 uur tot Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 15:33
GAZA-STAD (ANP) - De Nederlandse deelnemers aan de Global Sumud Flotilla komen steeds dichter bij Gaza. Volgens een van de opvarenden, Roos Ykema van organisatie MiGreat, is het nog 20 uur varen. "Dat betekent dat de kans heel heel heel groot is dat we vanavond worden onderschept en worden gekidnapt door het Israëlische leger", zegt ze in een video op Instagram.
"Maar er is ook een kans dat we voet kunnen zetten in Gaza. En als dat gebeurt, dan wil ik zeggen dat ik niet kan wachten om jullie te ontmoeten. En ik kan niet wachten tot Palestina vrij is", zegt ze in het filmpje in het Engels.
De Global Sumud Flotilla is met tientallen schepen onderweg om hulpgoederen te brengen aan de Palestijnse bevolking in Gaza. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit zestien mensen.
