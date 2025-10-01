Hollywood in rep en roer vanwege Tilly Norwood: maak kennis met de eerste AI-actrice

Tilly Norwood lijkt echt, maar dat is ze niet. Dit volledig door AI gegenereerd personage presenteert zich als actrice. Het leidt tot veel ophef in Hollywood.

Norwood is het geesteskind van Xicoia, de AI-divisie van het productiebedrijf Particle6, opgericht door de Nederlandse actrice-producer Eline Van der Velden. Ze presenteerde Tilly tijdens de Zurich Summit, onderdeel van het Film Festival van Zürich, als een digitale ster in wording.

Tilly speelt de hoofdrol in volledig door ChatGPT geschreven sketches en beelden die in elkaar zijn gezet met tien verschillende AI-tools. Op sociale media verschijnt ze in uiteenlopende situaties: op de rode loper, in talkshows en in trailers.

Reactie uit Hollywood: ophef en verzet

De onthulling heeft heftige reacties uitgelokt. De vakbond SAG-AFTRA veroordeelt Tilly als een bedreiging voor menselijke creativiteit en stelt dat ze “geen levenservaring of emoties” heeft en is gebouwd op het ongeoorloofd gebruik van acteerwerk. Verschillende acteurs, zoals Emily Blunt, Melissa Barrera en Natasha Lyonne, riepen al op tot boycots van agentschappen die AI-personages vertegenwoordigen.

SAG-AFTRA benadrukt bovendien dat producenten het vooraf moeten melden als ze synthetische performers inzetten.

Van der Velden verdedigt Tilly ondubbelzinnig als “kunstwerk, niet als vervanging”. Ze stelt dat AI slechts een nieuwe penseel is, vergelijkbaar met animatie of poppenspel, dat Tilly niet moet concurreren met mensen, maar als eigen genre beoordeeld moet worden.

Knappe techniek, broze illusie

Technisch gezien is Tilly op zijn minst indrukwekkend, maar ook onmiskenbaar kunstmatig. Critici merken op dat haar mimiek houterig is, haar mondbewegingen overdreven en incongruent en dat haar verhalen vaak onsamenhangend aanvoelen. The Guardian noemde de uitvoering “technisch competent, maar onontkoombaar stijf”.

Bovendien is er twijfel of publiek of agentschappen daadwerkelijk bereid zijn een digitale actrice serieus te nemen, zeker in een industrie die draait om menselijke emotie en verbinding.