Nederlandse deelnemers protestactie Egypte geland op Schiphol

SCHIPHOL (ANP) - Zo'n vijftien Nederlandse deelnemers aan de actie Global March to Gaza zijn vrijdagochtend aangekomen op Schiphol. De groep werd ontvangen door enkele tientallen medestanders.

De bedoeling was met duizenden mensen uit verschillende landen door een deel van Egypte naar de grens met de Gazastrook te lopen, om aandacht te vragen voor de situatie van de Palestijnen. Dat lukte niet, doordat actievoerders werden aangehouden en teruggestuurd naar Caïro. Ze zeggen ook mishandeld te zijn door de Egyptische autoriteiten.

Woensdag werd de actie afgelast. Vrijdag en zaterdag komen nog meer Nederlanders terug, zei een woordvoerster van de Nederlandse delegatie op Schiphol. Daar wachtte ze de actievoerders op, samen met onder meer mensen die zelf ook in Egypte waren geweest. In een optocht liep de groep over de luchthaven. Ze riepen leuzen als 'free Palestine'.

Activisten uit verschillende landen komen volgens de woordvoerster in Tunesië samen om zich te beraden op vervolgacties.