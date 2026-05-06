Nederlandse onderwijsinstellingen getroffen door datalek

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 16:46
DEN HAAG (ANP) - Onder meer Tilburg University, Maastricht University (UM) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn geraakt door een cyberaanval op Instructure, het bedrijf achter onderwijssoftware Canvas. De universiteiten zeggen woensdag dat Instructure hen heeft laten weten dat hun Canvas-omgevingen zijn getroffen.
Welke gegevens de hackers, een groep die zichzelf ShinyHunters noemt, hebben buitgemaakt, is nog niet helemaal duidelijk. Tilburg University meldt dat het volgens Instructure zou gaan om namen van studenten en medewerkers, e-mailadressen, student-ID's en berichten tussen gebruikers. Er zou geen persoonlijke of financiële informatie zijn gestolen.
De universiteiten waarschuwen dat de gestolen data kunnen worden gebruikt voor phishing. "We vragen daarom om extra alert te zijn op verdachte berichten, bijvoorbeeld e-mails die onverwacht binnenkomen en/of waarin gevraagd wordt om persoonlijke gegevens", meldt UM. De Limburgse universiteit en de UvA stellen dat hun Canvas-omgevingen weer veilig te gebruiken zijn.
