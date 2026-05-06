EOD: gevonden bom is 500-ponder uit WOII, wordt snel verwijderd

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 17:01
WEESP (ANP) - Het explosief dat woensdagmiddag bij graafwerkzaamheden op de Lange Muiderweg in Weesp werd gevonden, is een 500-ponder, een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt een woordvoerder van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Het gebied eromheen is afgezet en wordt naar verwachting rond 17.15 uur weer vrijgegeven.
De EOD kan de bom veilig vervoeren, meldt de woordvoerder. De bom wordt daarna op een andere locatie tot ontploffing gebracht. De vrachtwagen die de bom moet ophalen is onderweg.
Het treinverkeer rond Weesp en Naarden-Bussum is stilgelegd. Volgens de NS komt het om 17.45 uur weer op gang.
