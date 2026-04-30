Nederlandse op flotilla: proberen Griekse wateren te bereiken

HERAKLION (ANP) - Het is niet duidelijk of er schepen van de Gaza-flotilla die in de buurt van Griekenland varen zijn geënterd en zo ja, door wie. Dat zei de Nederlandse Jesse van Schaik (21), die op een van de ruim 50 schepen vaart, desgevraagd tegen het ANP. De flotilla probeert nu de Griekse territoriale wateren te bereiken.

Volgens Israëlische media, waaronder Haaretz en The Times of Israel, is het Israëlische leger inmiddels begonnen met het onderscheppen van boten. Zeven schepen zouden al zijn geënterd.

"We zien wel sloepen en mensen met zaklampen op sommige boten, maar we weten niet wat die mensen aan het doen zijn en wie het zijn", aldus Van Schaik. Wél is het contact met sommige boten verbroken en dat is "geen goed teken". Met ongeveer veertig boten is er nog contact.

Ze spreekt van een "heel intimiderende situatie" en de inzet van de flotilla is nu om de territoriale wateren van Griekenland te bereiken om in veiligheid te komen. "We veranderen niet van koers. We gaan gewoon door."