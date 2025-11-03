Nederlandse politie speurde op verzoek Belgen mee naar drones

'S-HERTOGENBOSCH (ANP) - De Brabantse politie is door haar Belgische collega's gevraagd uit te kijken naar de onbekende drones die afgelopen dagen onder meer over een vliegbasis niet ver van Nederland vlogen. Maar ze zijn in Nederland niet gezien, laat de politie Oost-Brabant weten.

Van zaterdag op zondag vlogen meerdere onbemande vliegtuigjes over vliegbasis Kleine-Brogel, die een kilometer of tien van de Nederlandse grens ligt. Daar liggen Amerikaanse kernwapens opgeslagen. De drones waren geen hobbytoestellen, maar van een groter en professioneler type en hadden een "duidelijke opdracht", stelde defensieminister Theo Francken op X.

De Belgische politie achtervolgde een drone die er in noordelijke richting vandoor ging, maar raakte hem kwijt. De collega's aan de andere kant van de grens konden het spoor naar eigen zeggen ook niet verder volgen.

De politie ziet in Oost-Brabant "de afgelopen tijd geen bijzondere toename van meldingen van drones". In de regio liggen belangrijke legerbases.