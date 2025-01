Ook McDonald's schroeft initiatieven rond diversiteit terug in VS

CHICAGO (ANP/AFP) - McDonald's schroeft een aantal initiatieven rond diversiteit terug. Daarmee voegt de fastfoodketen zich bij Amerikaanse bedrijven die eerder hun beleid op het gebied van diversiteit en inclusie hebben aangepast, zoals de doe-het-zelfketen Lowe's, whiskymaker Brown-Forman, bekend van het merk Jack Daniel's, motorfabrikant Harley-Davidson en landbouwmachinemaker Deere.

De fastfoodketen meldt niet langer bepaalde doelen voor meer diversiteit te stellen, wat volgens Amerikaanse media neerkomt op het schrappen van specifieke doelen voor meer diversiteit bij hogergeplaatste functies. In plaats daarvan wil McDonald's volgens een open brief aan werknemers doorgaan met het "integreren van inclusiepraktijken" in het bedrijf door bijvoorbeeld de diversiteit onder werknemers en leveranciers te blijven vergroten en jaarlijks informatie hierover te blijven delen met het bestuur en medewerkers.

Ook vraagt McDonald's zijn leveranciers niet meer om zich te houden aan bepaalde doelen rond diversiteit, inclusie en gelijkheid en trekt de keten zich terug uit externe onderzoeken die de diversiteit bij bedrijven meten.

Amerikaanse bedrijven hebben hun initiatieven rond diversiteit, gelijkheid en inclusie teruggeschroefd na een campagne van de bekende activist Robby Starbuck tegen zogenoemde 'woke' bedrijven. McDonald's zegt het besluit te hebben genomen vanwege onder meer "het veranderende landschap" rond deze thema's en een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni 2023. Het Hooggerechtshof maakte toen een einde aan positieve discriminatie bij universiteitstoelatingen.