Spaanse evacués cruiseschip aangekomen in Madrid

Samenleving
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 16:06
MADRID (ANP/AFP) - De veertien Spanjaarden die zich bevonden op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat werd getroffen door het hantavirus, zijn aangekomen in Madrid. De groep werd zondag als eerste geëvacueerd van het cruiseschip dat bij Tenerife voor anker ligt.
Het gaat om dertien passagiers en een bemanningslid. De groep is aangekomen op de luchtmachtbasis van Torrejón en gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid.
De evacuatie van de opvarenden is een flinke klus, waarbij meer dan 23 landen betrokken zijn. Omdat het cruiseschip onder de Nederlandse vlag vaart, heeft het land een grotere rol bij de operatie. Het cruiseschip vaart als vrijwel iedereen van boord is naar Rotterdam, waar het schip wordt schoongemaakt.
