Orbán daagt EU voor rechter om verbod op Russische gasimport

BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán gaat de Europese Unie voor de rechter dagen vanwege het besluit van vorige maand om de Russische gasimport geleidelijk af te bouwen. Vanaf eind 2027 geldt voor de hele EU een verbod op de import van Russisch gas. Hongarije accepteert dat besluit niet, zei Orbán vrijdag. Zijn regering stapt naar het Europese Hof van Justitie.

Hongarije is, net als Slowakije, nog steeds sterk afhankelijk van Russische energie-import. Hongarije is ook Kremlingezind.

Het is de zoveelste aanvaring tussen Boedapest en Brussel. Hongarije zet regelmatig zijn vetorecht in de EU in of dreigt daarmee bij onder andere nieuwe EU-sanctiepakketten tegen Rusland. EU-besluitvorming wordt daardoor vertraagd of gedwarsboomd als niet aan de eisen van Hongarije wordt voldaan. Orbán is verder tegen financiële steun aan Oekraïne en wil ook niet dat dat land tot de EU toetreedt.