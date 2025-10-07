Nederlandse universiteiten zakken op ranglijst

LONDEN (ANP) - Voor het tweede jaar op rij zijn de meeste Nederlandse universiteiten gezakt op de wereldranglijst. Drie Nederlandse universiteiten, waaronder de Radboud Universiteit, staan op de slechtste plek ooit. Vakblad Times Higher Education vermoedt dat de neerwaartse trend doorzet nu "bezuinigingen op hoger onderwijs meer impact beginnen te krijgen".

Van de twaalf Nederlandse universiteiten op de wereldranglijst zijn er acht gedaald, drie gestegen en is er een op dezelfde plek blijven staan. De Radboud Universiteit daalde elf plaatsen naar een gedeelde 154e plek. De Vrije Universiteit daalde van de 136e naar de 176e plek.

De TU Delft is het hoogst geclassificeerd, op plek 57. Vorig jaar stond de technische universiteit op de 56e plek, waardoor Nederland ook toen al niet meer in de top 50 vertegenwoordigd was.

De makers van de ranglijst zien de Nederlandse universiteiten wegglijden door een "afname van de kwaliteit van onderzoek" en lagere inkomsten.

De best aangeschreven universiteit ter wereld is voor het tiende jaar op rij de Britse universiteit van Oxford.