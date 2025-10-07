Gratis kattencastratie voor Almeerders

ALMERE (ANP) - Inwoners van Almere met een laag inkomen kunnen de komende weken hun kat gratis laten castreren of steriliseren. De gemeente Almere meldde maandag op Facebook dat er 150 waardebonnen beschikbaar worden gesteld waarmee de ingreep kosteloos is. Zo hoopt Almere dat er minder ongewenste kittens worden geboren en het aantal zwerfkatten wordt teruggebracht.

Voorwaarde is dat katteneigenaren maximaal 120 procent van de bijstandsnorm verdienen of een schuldentraject volgen.

De gemeente organiseert de actie in samenwerking met Stichting Zwerfkatten Nederland. Ook in Amersfoort kunnen volgende maand katten gratis worden gecastreerd. Eerder gebeurde dat in Groningen.

De waardebonnen voor gratis castratie of sterilisatie waren een idee van de Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, die stelt dat "een fors percentage van minimahuishoudens katten hebben die niet zijn gecastreerd of gesteriliseerd. Het geld om de dieren te laten castreren of steriliseren is gewoonweg niet aanwezig."