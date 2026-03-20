Neergeschoten Iraniër sprak zich uit tegen het Iraanse regime

DEN HAAG (ANP) - De politiemedewerker van Iraanse afkomst die donderdagochtend werd neergeschoten in Schoonhoven heeft zich eerder uitgesproken tegen het Iraanse regime, meldde justitieminister David van Weel voor aanvang van de ministerraad. Hij meldde eerder al dat verschillende autoriteiten alert zijn en maatregelen hebben genomen.

De VVD-bewindsman weet nog niet waarom de 36-jarige man is neergeschoten en of er een link te leggen is met Iran. "Maar het feit dat hij Iraans is, dat hij zich uitsprak tegen het regime, is iets wat we natuurlijk serieus moeten nemen."