Comité Iran Vrij wil weten wie achter neerschieten Iraniër zit

DEN HAAG (ANP) - Het Comité Iran Vrij vraagt zich af wie het neerschieten van de Iraniër in Schoonhoven op zijn geweten heeft. "We moeten het politieonderzoek afwachten, maar als de lange arm van het mullahregime opnieuw achter deze aanslag zit, kunnen we dit echt niet langer tolereren", schrijft het comité op X.

Bestuurslid Ronny Naftaniel denkt dat het "zomaar zou kunnen" dat Iran hier iets mee te maken heeft. "Het is ook niet voor het eerst dat er Iraniërs in Nederland zijn doodgeschoten", zegt hij. "Als zou blijken dat Teheran erachter zit, kan de regering niet langer wegkijken. Nederland moet zijn burgers beschermen."

De 36-jarige man raakte donderdagochtend ernstig gewond toen hij werd neergeschoten op het Pascalplein. Hij is een medewerker van de politie. Minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) zei dat vanwege de Iraanse achtergrond van het slachtoffer onder meer de NCTV, het OM en de politie alert zijn en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen.