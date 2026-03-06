Neergeschoten persoon Capelle aan den IJssel is 17-jarige jongen

CAPELLE A/D IJSSEL (ANP) - De persoon die donderdagavond in Capelle aan den IJssel werd neergeschoten door de politie is een 17-jarige jongen uit die plaats, meldt het Openbaar Ministerie. De politie trof bij hem een vuurwapen aan. Het schietincident vond plaats op het Reviusrondeel. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Verdere details over zijn toestand geeft het OM op dit moment niet.

De jongen werd gezien bij een auto, die vermoedelijk eerder op de donderdag zou zijn ingezet bij een beroving op de Borndiep in Capelle aan den IJssel. Bij de beroving is mogelijk een vuurwapen gezien, aldus het OM.

Na het schietincident op het Reviusrondeel is de auto, waar de jongen bij werd gezien, weggereden. In die auto zaten mogelijk meerdere inzittenden. De politie is nog op zoek naar deze personen. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.

Burgemeester Joost Manusama spreekt van "een zorgelijke ontwikkeling op het gebied van incidenten met jongeren. Het moet onze niet aflatende aandacht blijven hebben om deze negatieve ontwikkelingen te keren. Voor nu moeten we het onderzoek van de Rijksrecherche afwachten."