Groei economie eurozone iets zwakker dan eerder gedacht

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van vorig jaar iets zwakker gegroeid dan eerder gedacht. Volgens nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat groeide de economie met 0,2 procent in vergelijking met een kwartaal eerder. Bij een eerste raming eind januari werd nog een plus van 0,3 procent gemeld door Eurostat.

Ook de groei op jaarbasis werd neerwaarts bijgesteld. Die groei bedraagt nu 1,2 procent. Hier werd eerder een groei van 1,3 procent gemeld door het statistiekbureau uit Luxemburg. De groei van de economie van het eurogebied over heel 2025 is 1,4 procent. Dit was 1,5 procent bij de eerdere schatting. In 2024 ging de economie van de eurozone met 0,9 procent vooruit.

De gehele Europese Unie toonde een economische vooruitgang in het vierde kwartaal van eveneens 0,2 procent. De EU groeide over heel 2025 met 1,5 procent, tegen 1,1 procent een jaar eerder.