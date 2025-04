SCHIEDAM (ANP) - De man die in de vroege zaterdagochtend aan het Bachplein in Schiedam werd neergestoken is overleden aan zijn verwondingen. Dat maakte de politie bekend op X.

Hij raakte zwaargewond en er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp kwam te laat.

De politie is op zoek naar verdachten.