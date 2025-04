Onterecht gedeporteerde Salvadoraan in andere gevangenis gezet

WASHINGTON (ANP) - De Salvadoraanse man Kilmar Abrego Garcia zit inmiddels niet meer in de zwaarbewaakte gevangenis CECOT in El Salvador. Dat maakte de Amerikaanse senator Chris Van Hollen bekend. Abrego Garcia werd onterecht uit de Verenigde Staten gedeporteerd. Van Hollen had donderdag een ontmoeting met hem.

Tijdens deze ontmoeting vertelde Abrego Garcia dat hij acht dagen geleden was overgebracht naar een andere gevangenis in de buurt van de stad Santa Ana, aldus Van Hollen. De omstandigheden zouden daar beter zijn. Zo zat hij niet langer met 25 andere gevangenen in een cel, maar hij had nog steeds geen contact met de buitenwereld.

"Hij zei dat hij getraumatiseerd was door zijn verblijf in CECOT", vertelde Van Hollen.

De senator zei dat de regering-Trump, die heeft geweigerd zich te houden aan een bevel van het Hooggerechtshof om de terugkeer van Abrego Garcia mogelijk te maken, en de regering van El Salvador ter verantwoording moeten worden geroepen voor hun medeplichtigheid aan zijn onrechtmatige gevangenhouding.