ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Negen doden bij explosie in mijn Colombia

Samenleving
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 7:12
anp050526062 1
SUTATAUSA (ANP/AFP) - Bij de mijnexplosie in Colombia zijn negen doden gevallen. Zes mijnwerkers konden worden gered, meldt het nationale mijnagentschap van het land.
Eerder maakten de autoriteiten bekend dat er twaalf mijnwerkers opgesloten waren geraakt in de mijn na de ontploffing, die plaatsvond in Sutatausa in het departement Cundinamarca. Later bleken er vijftien medewerkers aanwezig te zijn ten tijde van de explosie. Gouverneur Jorge Emilio Rey maakte bekend dat negen van hen overleden zijn aangetroffen en deelde zijn medeleven aan de familie.
Volgens de gouverneur van de regio in Centraal-Colombia werd de explosie waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen. In het land vinden geregeld mijnongelukken plaats, meestal als gevolg van slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in Sutatausa meer dan twintig mensen om het leven.
loading

POPULAIR NIEUWS

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

ratten-in-amsterdam

Amsterdam stikt van de ratten. Vergroot dat het risico op het Hantavirus?

187889775_m

Minder zweten, meer spierkracht: dé fitnesshack die je nog niet kende

156938138_m

Mannen en vrouwen gaan allebei vreemd, maar ze doen het vaak om andere redenen en beleven het anders

Loading