Negen doden bij explosie in mijn Colombia

SUTATAUSA (ANP/AFP) - Bij de mijnexplosie in Colombia zijn negen doden gevallen. Zes mijnwerkers konden worden gered, meldt het nationale mijnagentschap van het land.

Eerder maakten de autoriteiten bekend dat er twaalf mijnwerkers opgesloten waren geraakt in de mijn na de ontploffing, die plaatsvond in Sutatausa in het departement Cundinamarca. Later bleken er vijftien medewerkers aanwezig te zijn ten tijde van de explosie. Gouverneur Jorge Emilio Rey maakte bekend dat negen van hen overleden zijn aangetroffen en deelde zijn medeleven aan de familie.

Volgens de gouverneur van de regio in Centraal-Colombia werd de explosie waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen. In het land vinden geregeld mijnongelukken plaats, meestal als gevolg van slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in Sutatausa meer dan twintig mensen om het leven.