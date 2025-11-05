Bontenbal hoopt op constructieve opstelling andere partijen

DEN HAAG (ANP) - CDA-leider Henri Bontenbal vindt dat alle partijen zich "constructief" moeten opstellen in de kabinetsformatie. Dat zei hij voordat zijn gesprek met verkenner Wouter Koolmees (D66) begon. Verder hield hij zich grotendeels op de vlakte.

Op de vraag of Bontenbal vindt dat partijen zich op dit moment constructief opstellen, wilde hij geen antwoord geven. "Dan ga ik voor de camera andere partijen bekritiseren." Daarmee leek hij te impliceren dat hij vindt van niet. De VVD blokkeert een regering met GroenLinks-PvdA.

Eerder zei Bontenbal dat hij een coalitie met 75 zetels in de Tweede Kamer ook ziet als meerderheidscoalitie. Woensdag leek hij dat weer tegen te spreken. De CDA'er ziet "meerdere routes" naar een meerderheidscoalitie, waaronder een combinatie "met JA21 en nog een kleinere partij erbij". De combinatie van D66, VVD, CDA en JA21 komt vooralsnog uit op 75 zetels.