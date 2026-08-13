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Negen jaar cel voor opzettelijk doodrijden man (18) in Maassluis

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 15:29
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ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft Tyrone H. (24) uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van negen jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed twee keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. Na de celstraf is hij tien jaar lang zijn rijbewijs kwijt.
De verdachte was met vrienden vanuit de Haagse wijk Ypenburg naar Maassluis gereden na een telefonische ruzie met een van de inzittenden van de auto van Nabil. De jongeman uit De Lier (Zuid-Holland) bracht zijn vrienden thuis na een avond stappen en had niets met de ruzie te maken.
H. heeft volgens de rechtbank ook geprobeerd een vriend van Nabil te doden door op hem in te rijden. Hij heeft zijn auto als wapen gebruikt, stelt de rechtbank in het vonnis.
Het Openbaar Ministerie had een celstraf van tien jaar geëist.
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