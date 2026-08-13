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Werro, rivale van Broeders-Bol, alsnog naar finale 800 meter

Sport
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 14:45
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BIRMINGHAM (ANP) - De Zwitserse atlete Audrey Werro, rivale van Femke Broeders-Bol, is alsnog toegelaten tot de finale van de 800 meter op de EK atletiek in Birmingham. Dat is een besluit van de wedstrijdjury. De finale is vrijdag.
De Zwitserse, die de wereldranglijst van dit jaar aanvoert met een tijd van 1.53,80 en daarmee kandidate is voor de titel, kwam in de eerste heat van de halve finales na 700 meter ten val. Ze werd schuin van achteren aangetikt. Bij nadere bestudering van de beelden bleek dat de val buiten haar schuld lag.
Werro neemt het in de finale op tegen Broeders-Bol, die in de tweede heat als tweede finishte achter de Britse olympisch kampioene Keely Hodgkinson.
Er komen vrijdag zelfs tien finalisten aan de start in plaats van acht, want de wedstrijdjury liet na het beoordelen van videobeelden ook de Litouwse Gabija Galvydyte toe.
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