Negen mensen aangehouden rond Europese wedstrijd Go Ahead Eagles

DEVENTER (ANP) - Negen mensen zijn donderdag aangehouden rond de Europa League-wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen het Duitse VfB Stuttgart in Deventer. Ze hadden zich volgens de politie schuldig gemaakt aan belediging, mishandeling, openlijk geweld en het niet voldoen aan een bevel van een agent.

Alle verdachten zijn Nederlandse mannen. Drie werden voor de wedstrijd gearresteerd. Zij zijn donderdagavond vrijgekomen. De zes anderen werden na afloop van het duel opgepakt en moesten overnachten op een politiebureau.

Deventer vreesde dat Stuttgart-supporters op zoek waren naar confrontaties en verbood ze daarom naar de binnenstad en de Raambuurt te gaan. Deventer liet meerdere bussen met Duitse fans tegenhouden. VfB Stuttgart beschuldigt de gemeente van buitenproportioneel optreden en wil dat er een onderzoek wordt ingesteld.

Go Ahead Eagles verloor de wedstrijd met 4-0.