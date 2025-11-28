Provincie Brabant schuift besluit over Moerdijk voor zich uit

DEN BOSCH (ANP) - De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het mogelijk verdwijnen van het dorp Moerdijk uit. De provincie wil de komende maanden diverse onderzoeken laten doen, onder meer om de maatschappelijke kosten en baten en de milieugevolgen te kunnen afwegen. Wat de gemeente Moerdijk betreft, maakt het dorp met ruim 1100 inwoners plaats voor uitbreiding van het bestaande haven- en industrieterrein in die plaats.

Komende maandag overleggen het Rijk, de provincie, de drie betrokken gemeenten en het waterschap Brabantse Delta over de uitbreidingsplannen. Op tafel liggen twee 'zoekrichtingen'. De gemeente maakte eerder deze maand bekend te willen kiezen voor de oostelijke optie, waarin het dorp Moerdijk moet verdwijnen. De gemeenteraad verbindt daar wel diverse voorwaarden aan.

Diverse raadsleden en inwoners van Moerdijk riepen de provincie vrijdag op om ook zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, maar een meerderheid van de Provinciale Staten wil eerst meer onderzoek.