Negen woningen in Den Haag ontruimd door brand

DEN HAAG (ANP) - In een portiekwoning aan de Pluvierstraat in Den Haag heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. Negen huizen in de wijk Duindorp moesten worden ontruimd, drie zijn onbewoonbaar geraakt, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De bewoners van die huizen moeten de nacht elders doorbrengen. Niemand raakte gewond.

De brand brak rond 01.30 uur uit in de keuken van een van de woningen en de brandweer rukte met meerdere voertuigen uit. Rond 02.45 uur was het vuur geblust. Tegelijkertijd bleek er tegen de deur van een portiek, aan de overzijde van de woningen waar brand was, brand te zijn gesticht. De politie heeft een onderzoek ingesteld.