Twee doden nadat zeilschip tegen Brooklyn Bridge botst

NEW YORK (ANP/AFP) - Twee mensen zijn omgekomen en zeventien anderen zijn gewond geraakt nadat een groot zeilschip van de Mexicaanse marine tegen de Brooklyn Bridge is gebotst, heeft burgemeester Eric Adams van New York op X bekendgemaakt.

"Eerder vanavond verloor het Mexicaanse marineschip Cuauhtemoc zijn vermogen en botste tegen de Brooklyn Bridge", aldus Adams. "Op dit moment hebben 19 van de 277 opvarenden verwondingen opgelopen. Twee van hen verkeren nog in kritieke toestand. Nog eens twee zijn helaas aan hun verwondingen overleden."