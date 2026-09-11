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Crash Formule 2-coureur voedt discussie veiligheid Madring

Sport
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 13:03
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MADRID (ANP) - Een crash van de Thaise coureur Tasanapol Inthraphuvasak tijdens de eerste vrije training van de Formule 2 in Madrid op vrijdag heeft de discussie gevoed of het nieuwe circuit in Madrid niet te gevaarlijk is. De wagen raakte in bocht 19 de vangrail en vatte vlam. De coureur kon op tijd de auto verlaten.
Aan het begin van de middag beginnen de coureurs van de Formule 1 aan de eerste training op de Madring. Max Verstappen rijdt dan ook voor het eerst met zijn Red Bull over het stratencircuit. Hij noemde de baan met 22 bochten "uitdagend".
De Grote Prijs van Spanje wordt zondag verreden. De start is om 15.00 uur. In 1981 werd voor het laatst een GP in de Spaanse hoofdstad gehouden. Dat was op een ander circuit.
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