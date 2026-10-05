Nepal staakt zoektocht naar vermisten overstromingen

KATHMANDU (ANP) - De autoriteiten in Nepal staken hun zoektocht naar de slachtoffers van de dodelijke overstromingen in het noorden van het land eind augustus. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van de lokale autoriteiten. Bij de overstromingen kwamen bijna 1500 mensen om het leven. Een kleine 14.000 mensen konden worden gered. Meer dan 5000 mensen zijn nog altijd vermist aan de Nepalese zijde van de grens.

Waar tot nog toe actief werd gezocht naar vermisten, gaan de autoriteiten nu over op het bergen van lichamen als deze worden gevonden. Ook wordt overwogen om de resterende vermisten officieel als overleden te registreren, zodat nabestaanden zich kunnen richten op de juridische en financiële afwikkeling van het verlies van hun naasten.

Aanvankelijk werden drie Nederlanders vermist na de overstromingen, onder wie een in Nepal woonachtige vrouw. Met haar kon begin september contact worden gelegd. De twee andere Nederlanders, die op bedevaart waren naar Tibet, zijn voor zover bekend nog altijd vermist.