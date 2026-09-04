Nepal: twee personen levend uit tunnel gered na overstromingen

KATHMANDU (ANP/RTR) - Er zijn twee personen levend uit een tunnel in Nepal gered, negen dagen na de verwoestende overstromingen. Dat melden twee Nepalese ministers vrijdag. Zij werden gered uit de tunnel van waterkrachtcentrale Trishuli-3.

Ondertussen is door de overstromingen voor zeker 2,2 miljard euro verloren gegaan aan onroerend goed, woningen en infrastructuur. Dat melden de Nepalese autoriteiten ook vrijdag. Geschat wordt dat in de eerste vier maanden van de herstelfase zeker 45 miljoen euro nodig is voor het aanleggen van wegen, het bouwen van tijdelijke opvangcentra, het leveren van drinkwater en het herstellen van de stroomvoorziening.

Op 26 augustus zorgde een ingestorte gletsjer in het Himalayagebergte voor een catastrofale stroom van water, ijs en puin dat verschillende valleien in de regio overspoelde. De overstromingen in Nepal en Tibet hebben tot nu ruim 1200 levens geëist. Nog duizenden mensen worden vermist, onder wie twee Nederlanders.