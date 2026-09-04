Zuid-Korea onderzoekt militaire opties voor Straat van Hormuz

SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea onderzoekt momenteel verschillende opties, waaronder militaire maatregelen, om de vrijheid van scheepvaart in de Straat van Hormuz te ondersteunen. Dat heeft het kantoor van president Lee Jae-myung vrijdag laten weten.

Verschillende Zuid-Koreaanse media meldden donderdag dat het land zich zou voorbereiden om nog voor het einde van het jaar militaire middelen in te zetten. Hierover zou mogelijk deze maand toestemming worden gevraagd aan het parlement. Een woordvoerder van de president ontkent mediaberichten dat de regering al een besluit heeft genomen over een inzet.

Volgens de berichten zouden de opties die worden overwogen onder meer bestaan uit een maritiem patrouillevliegtuig, een logistiek ondersteuningsschip of een eenheid voor het opsporen en ruimen van mijnen.

President Lee Jae-myung bezoekt volgende week zijn Franse collega Emmanuel Macron. Op de agenda staat dan ook onder meer de Straat van Hormuz.