Netanyahu: akkoord over vrijlating gegijzelden

Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu maakte vrijdag bekend dat er een akkoord is over de vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook.

"Premier Benjamin Netanyahu werd door het onderhandelingsteam geïnformeerd dat er afspraken zijn gemaakt over de vrijlating van de gijzelaars", aldus zijn kantoor in een verklaring. Het veiligheidskabinet komt vrijdag bijeen om het akkoord goed te keuren, voegde het eraan toe.

Vertegenwoordigers van Israël, Hamas, de Verenigde Staten en Qatar hebben officieel de overeenkomst over het vrijlaten van gegijzelden en het staakt-het-vuren in Gaza in Doha ondertekend, schrijft The Jerusalem Post.