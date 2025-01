SpaceX verliest Starship-raket na lancering

BOCA CHICA (ANP/RTR/BLOOMBERG/AFP) - Een onbemande Starship-raket van SpaceX is donderdag na de lancering vanuit Boca Chica in de Amerikaanse staat Texas verloren gegaan. Starship ontkoppelde zich zoals gepland na bijna vier minuten vliegen van de Super Heavy draagraket. Maar minuten later meldde SpaceX-communicatiemanager Dan Huot via een livestream dat de missieteams het contact met het ruimteschip hadden verloren. De Super Heavy draagraket keerde na ruim zeven minuten zoals gepland terug naar de aarde. SpaceX bevestigde later dat Starship was geëxplodeerd.

In een test zou Starship tien objecten in de ruimte brengen die qua grootte, vorm en gewicht de Starlink-satellieten nabootsten. Het is de bedoeling dat Starship-raketten die in de toekomst in een baan om de aarde brengen. Het was de eerste keer dat SpaceX probeerde om met dit type raket vracht in de ruimte te brengen.

De lancering vond enkele uren plaats na de succesvolle lancering van een raket van Blue Origin. Dit bedrijf werd opgericht door Jeff Bezos en wil concurreren met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.