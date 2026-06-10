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Netanyahu doet toch weer mee aan verkiezingen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 13:21
bijgewerkt om woensdag, 10 juni 2026 om 13:28
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De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelt zich dit jaar wel degelijk herkiesbaar. Dat benadrukte zijn Likud-partij na uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump.
Trump had volgens een journalist van ABC in twijfel getrokken of de 76-jarige Netanyahu meedoet aan de aankomende parlementsverkiezingen. Die worden in het najaar verwacht en uit peilingen komt naar voren dat zijn zeer rechtse coalitie dan naast een meerderheid dreigt te grijpen.
Netanyahu was de afgelopen decennia herhaaldelijk premier. "Ik weet het niet, hij heeft een geweldige carrière gehad. Wil hij doorgaan?", zou de Amerikaanse president hebben gezegd.
De conservatieve Likud-partij verzekerde daarop dat Netanyahu zijn partij opnieuw naar de overwinning wil leiden. "Premier Netanyahu zal meedoen aan de volgende verkiezingen en, als God het wil, zal hij winnen."
De peilingen voorspellen een verpletterende nederlaag voor Netanyahu , maar dat hebben ze eerder gedaan
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