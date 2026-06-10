Gastheer Erdogan: komst Trump naar top telt voor stabiliteit NAVO

ANKARA (ANP/AFP/RTR) - De aankondiging dat president Donald Trump naar de NAVO-top in Ankara komt is belangrijk voor de NAVO, zegt zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. Trumps deelname helpt volgens de gastheer het bondgenootschap voor onrust te behoeden.

"De aankondiging dat de Amerikaanse president Trump de top fysiek zal bijwonen is een belangrijke stap in de stabiliteit van de alliantie", zei Erdogan woensdag tegen partijgenoten in het parlement. Als de officieuze leider van de NAVO zou wegblijven bij een top is het volgens diplomaten meteen crisis.

De VS hebben de druk op de top 7 en 8 juli opgevoerd. Buitenlandminister Marco Rubio noemde die eerder "waarschijnlijk de belangrijkste in de geschiedenis van de NAVO" omdat daar "opgehelderd en gerepareerd" zou moeten worden waarover de VS ontevreden zijn. Rubio wees op de weerstand van Europese landen tegen het gebruik van hun luchtruim en grondgebied voor de Iranoorlog. Daardoor gaan de VS volgens hem twijfelen aan de zin van de NAVO.