Netanyahu: dood Larijani stap richting omverwerping regime

JERUZALEM (ANP/AFP) - De dood van de Iraanse veiligheidschef Ali Larijani maakt deel uit van Israëlische inspanningen om Iraniërs de kans te geven hun regering af te zetten. Dat verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een videoboodschap.

Het omverwerpen van het Iraanse regime door burgers "zal niet in één keer gebeuren en het zal niet gemakkelijk zijn", zei Netanyahu. "Maar als we volhouden, geven we hun de kans om hun lot in eigen handen te nemen."

In Iran waren eind 2025 en begin 2026 al massale protesten tegen de regering. De Iraanse autoriteiten onderdrukten die demonstraties met veel geweld. Het exacte dodental is niet bekend, maar loopt waarschijnlijk in de duizenden.

Iran heeft vooralsnog niet bevestigd dat Larijani is gedood door de Israëliërs. Hij wordt gezien als een spilfiguur binnen het regime en een vertrouweling van de hoogste Iraanse leider Ali Khamenei, die aan het begin van de oorlog was gedood.