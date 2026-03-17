OM eist 15 maanden cel voor bedreigen zanger Douwe Bob

UTRECHT (ANP) - Voor het bedreigen van Douwe Bob heeft het Openbaar Ministerie tegen Bob ter H. (39) vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De bedreigingen volgden nadat de zanger eind juni kort voor een optreden op een Joods voetbalevenement besloot daarvan af te zien. Hij vreesde na de bedreigingen voor de veiligheid van zijn gezin en vluchtte naar het buitenland.

"Een bedreiging is zo gemaakt", zei de officier van justitie. "Maar de impact en de consequenties kunnen enorm zijn." Ze vroeg de rechtbank om de verdachte ook een aantal bijzondere voorwaarden op te leggen, zoals een opname in een zorginstelling en een meldplicht.

De verdachte heeft de bedreigingen bekend. Volgens Ter H. zat hij in die tijd in een manische fase en was hij veel bezig met het Israëlisch-Palestijnse conflict. "Ik had helemaal geen remmingen op dat moment."

Bij de verdachte zijn verscheidene stoornissen vastgesteld. Ter H. staat ook terecht voor drugsbezit. Douwe Bob was niet aanwezig bij de zitting.