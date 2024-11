Netanyahu gaf opdracht tot aanval met piepers op Hezbollah-leden

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in de kabinetsvergadering van zondag gezegd dat hij zelf de opdracht gaf tot de aanval met piepers en walkietalkies op Hezbollah in september. Dat heeft een woordvoerder van Netanyahu bevestigd nadat Israëlische media eerder zondag hadden bericht dat Israël achter de aanval zat.

"De pieperoperatie en de eliminatie van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah werden uitgevoerd ondanks de tegenstand van hoge functionarissen in defensiekringen en politiek verantwoordelijken", zou Netanyahu hebben gezegd. Daarmee deelde de premier volgens waarnemers een sneer uit naar leger- en inlichtingenchefs en de onlangs ontslagen minister van Defensie Yoav Gallant.

Israël had tot nu toe niet publiekelijk de verantwoordelijkheid genomen voor de aanval, waarbij duizenden piepers en walkietalkies van Hezbollah-leden in Libanon en delen van Syrië gelijktijdig ontploften. Daarbij kwamen zeker 37 mensen om het leven en raakten bijna 3000 mensen gewond. VN-mensenrechtenchef Volker Türk noemde de aanval destijds een oorlogsmisdrijf omdat er sprake was van "geweld dat bedoeld was om terreur onder burgers te verspreiden".