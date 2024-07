Netanyahu: Gaza-deal moet strijd toestaan tot doelen zijn bereikt

JERUZALEM (ANP/RTR) - Elk akkoord over een staakt-het-vuren in Gaza moet Israël in staat stellen te blijven strijden totdat het zijn oorlogsdoelstellingen heeft bereikt, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondag in een verklaring.

Ook zei hij dat een akkoord de wapensmokkel naar Hamas via de grens tussen Gaza en Egypte moet verbieden en dat duizenden gewapende militanten niet naar het noorden van Gaza kunnen terugkeren. Israël zal "het aantal teruggestuurde levende gijzelaars maximaliseren", aldus Netanyahu.

Eerder op zondag zei een hoge Hamasfunctionaris tegen persbureau AFP dat de Palestijnse beweging ook bereid is te onderhandelen over de vrijlating van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen, zonder de voorwaarde dat een permanent staakt-het-vuren wordt ingesteld in de Gazastrook.

"Hamas eiste de instemming van Israël met een volledig en permanent staakt-het-vuren als voorwaarde voordat er kon worden onderhandeld", zei de functionaris. "Die voorwaarde laten we vallen, nu de bemiddelaars hebben toegezegd dat een staakt-het-vuren van kracht blijft zolang de onderhandelingen gaande zijn."