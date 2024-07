Hordeloopsters Camacho-Quinn en Visser breken records in Hengelo

HENGELO (ANP) - Olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn heeft tijdens de FBK Games in Hengelo haar eigen baanrecord verbeterd op de 100 meter horden. Met 12,39 was de Puerto Ricaanse net iets sneller dan Nadine Visser, die in een Nederlands record van 12,46 de tweede plaats pakte. Vissers vorige toptijd stond op 12,51.

Camacho-Quinn verbeterde de 12,44 die ze in 2021 liep in het FBK-stadion in Hengelo.

Een maand geleden in Rome haalde Visser voor de derde keer de EK-finale op dit nummer, maar door een vijfde plaats wacht ze nog op haar eerste Europese medaille. Op de Olympische Spelen van Parijs hoopt ze te pieken.