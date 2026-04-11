Netanyahu: Iraanse atoom- en raketprogramma's zijn vernietigd

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël en de VS zijn in hun gezamenlijke campagne tegen Iran erin geslaagd de nucleaire en ballistische raketprogramma's van dat land te "vernietigen". Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdag in een televisietoespraak, op het moment dat de VS en Iran in Pakistan onderhandelen.

"We zijn erin geslaagd het nucleaire programma te vernietigen, en het raketprogramma te vernietigen", aldus Netanyahu. Hij zei ook dat de oorlog de leiding in Teheran ernstig had verzwakt, net zoals de bondgenoten van Iran. "Zij dreigden ons met vernietiging, en nu vechten zij voor hun voortbestaan."

Onder de bondgenoten van Iran hoort de Libanese beweging Hezbollah, waarmee Israël ook in oorlog verkeert. Komende week staan er onderhandelingen tussen Israël en de Libanese regering gepland. "Ik heb daarvoor toestemming gegeven op twee voorwaarden", zei Netanyahu. "We willen dat Hezbollah wordt ontwapend, en we willen een echte vrede die generaties zal duren".