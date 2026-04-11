Van Klinken werpt discus naar Nederlands record van 70,99 meter

RAMONA (ANP) - Jorinde van Klinken heeft bij internationale werpwedstrijden in het Amerikaanse Ramona (Oklahoma) haar Nederlands record bij het discuswerpen aangescherpt. De winnares van zilver op de WK atletiek in Tokio vorige zomer kwam in haar zesde en laatste poging tot een afstand van 70,99 meter. Ook haar derde worp van 70,76 meter was verder dan haar oude Nederlands record van 70,22 uit 2021.

Alida van Daalen wierp de discus van 1 kilogram ook verder dan ze ooit had gedaan. Haar verste afstand was 69,17 meter. De Rotterdamse verbeterde zich met bijna 3 meter.

De Amerikaanse Valarie Sion, voorheen Allman, won de wedstrijd met een afstand van 73,10 meter. De regerend wereld- en olympisch kampioene bleef nog wel enkele meters verwijderd van het wereldrecord van 76,80, dat sinds 1988 in bezit is van de Oost-Duitse Gabriele Reinsch.