Van Klinken werpt discus naar Nederlands record van 70,99 meter

door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 23:02
RAMONA (ANP) - Jorinde van Klinken heeft bij internationale werpwedstrijden in het Amerikaanse Ramona (Oklahoma) haar Nederlands record bij het discuswerpen aangescherpt. De winnares van zilver op de WK atletiek in Tokio vorige zomer kwam in haar zesde en laatste poging tot een afstand van 70,99 meter. Ook haar derde worp van 70,76 meter was verder dan haar oude Nederlands record van 70,22 uit 2021.
Alida van Daalen wierp de discus van 1 kilogram ook verder dan ze ooit had gedaan. Haar verste afstand was 69,17 meter. De Rotterdamse verbeterde zich met bijna 3 meter.
De Amerikaanse Valarie Sion, voorheen Allman, won de wedstrijd met een afstand van 73,10 meter. De regerend wereld- en olympisch kampioene bleef nog wel enkele meters verwijderd van het wereldrecord van 76,80, dat sinds 1988 in bezit is van de Oost-Duitse Gabriele Reinsch.
POPULAIR NIEUWS

Nederlanders in Spanje maken zich massaal zorgen over het nieuwe belastingverdrag

anp110426001 1

Astronauten bedanken Nederland op terugweg van maan naar aarde

generated-image

Kies je verkeerd in box 3, dan kost het je honderden euro’s: zo misleidend is ‘fictief rendement’

anp110426038 1

CNN: aanwijzingen dat China wapenlevering aan Iran voorbereidt

165876466_m

Hoe vaders de gezondheid van hun kinderen beïnvloeden

generated-image (2)

Mannen die hun benen laten breken voor een paar centimeter erbij

