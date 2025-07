Netanyahu: Israël betreurt doden bij aanval op kerk in Gaza

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdag te betreuren dat er doden zijn gevallen bij een aanval op de enige katholieke kerk in Gaza.

"Israël betreurt ten zeerste dat door verdwaalde munitie de Kerk van de Heilige Familie in Gaza is geraakt. Elk onschuldig leven dat verloren gaat, is een tragedie", schreef Netanyahu op X. Hij voegde eraan toe dat een onderzoek gaande was.

De woordvoerder van het Witte Huis, Karoline Leavitt, zei donderdag dat de Amerikaanse president Donald Trump boos was over de aanval en dat hij heeft gebeld met Netanyahu. Die zou aan Trump hebben verteld dat het "een vergissing van de Israëli's was om die katholieke kerk te raken".