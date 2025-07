Netflix boekt meer winst en verhoogt omzetverwachting voor 2025

LOS GATOS (ANP) - Streamingdienst Netflix heeft in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet behaald dan een jaar eerder en verhoogt de omzetverwachting voor het gehele jaar. Dat meldt Netflix in een kwartaalcijferbericht. Netflix, met populaire series als Adolescence, Ginny & Georgia, Squid Game en The Sandman, geeft sinds dit jaar echter geen exacte cijfers meer over het aantal nieuwe abonnees.

De nettowinst bedroeg 3,1 miljard dollar. Dat is een miljard meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De omzet klom met 16 procent tot 11 miljard dollar. De resultaten vielen beter uit dan analisten hadden verwacht.

Het in het Californische Los Gatos gevestigde Netflix heeft dit jaar de prijzen verhoogd in belangrijke markten, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook nam Netflix maatregelen tegen abonnees die wachtwoorden delen met familie en vrienden om zo de winstgevendheid te vergroten. Daarnaast wil het bedrijf meer verdienen met reclames bij goedkopere abonnementen.