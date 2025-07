Vitesse in beroep tegen intrekking licentie

ARNHEM (ANP) - Vitesse is in beroep gegaan tegen het besluit van de KNVB om de proflicentie van de club per 11 juli in te trekken. De club zegt het besluit van de licentiecommissie "intensief te hebben bestudeerd" en herkent zich niet in alle verwijten. Volgens Vitesse doet het besluit geen recht aan de inspanningen van de club en de groep regionale ondernemers, de zogenoemde Sterkhouders, die Vitesse willen overnemen.

De KNVB stelt dat Vitesse structureel en langdurig het licentiesysteem heeft ondermijnd en ondanks eerdere toezeggingen daarmee is doorgegaan. De Arnhemse club kreeg afgelopen seizoen al 39 punten aftrek en degradeerde naar de Eerste Divisie. Komend seizoen zou Vitesse opnieuw starten met 12 minpunten. De club heeft nog enkele dagen om het beroepschrift aan te vullen met extra documenten.