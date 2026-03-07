Netanyahu: Israël zal Iran met volle kracht blijven aanvallen

JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël zal Iran "met volle kracht" blijven aanvallen. Dat zegt premier Benjamin Netanyahu in een televisietoespraak. Volgens de Israëlische leider heeft het land "nog vele doelwitten" om te raken in Iran, om zo het regime te destabiliseren. Ook zei hij dat Israël en de Verenigde Staten inmiddels vrijwel volledig de overmacht hebben in het Iraanse luchtruim.

Aan Iraniërs beloofde Netanyahu dat het "moment van de waarheid" voor hen eraan komt, en dat Israël hen zal helpen te bevrijden van wat Netanyahu omschreef als het "juk van de tyrannie". Ook motiveerde hij de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran vanuit de keuze van Teheran om zijn kernprogramma ondergronds voort te zetten.

Eerder deze week zei Israël nabij Teheran al een geheime kernfaciliteit onder de grond te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger, aangehaald door The Times of Israel, zou Teheran daar ondergronds zijn gegaan na eerdere Israëlische aanvallen in juni van afgelopen jaar.