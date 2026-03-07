ECONOMIE
Honkballer Albies voelde het meteen: dit wordt een homerun

Sport
door anp
zaterdag, 07 maart 2026 om 22:14
anp070326144 1
MIAMI (ANP) - Met een glimlach van oor tot oor paradeerde Ozzie Albies door de catacomben van het stadion van Miami Marlins. "Het moest gebeuren", lachte de speler van het Nederlands Koninkrijksteam. "En het is gelukt. Ik voelde het meteen. Die bal gaat het stadion uit."
De 29-jarige Albies kwam bij een achterstand van 3-1 op Nicaragua bij de laatste en beslissende inning aan slag. Met Ceddanne Rafaela en Xander Bogaerts op de honken moest het gebeuren. "Dan is het de pitcher tegen mij", zei de speler van Atlanta Braves. "Hij raadt wat ik ga doen en ik probeer hem te lezen. Het was een beetje nu of nooit en het werd alles. Maar ik raak die bal geweldig. Wat een heerlijk gevoel."
De wedstrijd was meteen voorbij en Albies werd bedolven onder zijn ploeggenoten. Bij een tweede nederlaag was Nederland nagenoeg kansloos geweest op een plek in de kwartfinale van de World Baseball Classic, waarvoor de twee beste ploegen van de poule zich kwalificeren.
Nu gloort er nog hoop, met een loodzware wedstrijd van zondag tegen de Dominicaanse Republiek voor de boeg. Oranje sluit de groepsfase dinsdag af met een wedstrijd tegen Israël.
