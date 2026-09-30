ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Netanyahu klaagt media aan om bericht over waarschuwing 7 oktober

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 2:26
anp300926001 1
Volg ons op Google Nieuws
JERUZALEM (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen diverse grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. Dat melden Israëlische media waaronder Haaretz, de krant die het voornaamste doelwit is van de aanklacht.
De zaak draait om berichten dat Netanyahu voorafgaand aan 7 oktober 2023 waarschuwingen had ontvangen van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Haaretz bracht dat nieuws als eerste en blijft achter zijn berichtgeving staan.
Volgens de berichten waarschuwde de president van de VAE, Mohammed bin Zayed, Netanyahu persoonlijk dat Hamas een grote aanval beraamde. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Abbas Kamel Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd dat in Gaza in de dagen voor 7 oktober een grote escalatie dreigde.
De aanklacht is gericht tegen Haaretz en media en journalisten die het nieuws verspreid hebben: de media Yedioth Ahronoth, Channel 12 News en Ynet, en de journalisten Shlomi Eldar, Ruti Yuval, Uri Misgav, Nadav Eyal, Barak Ravid en Attila Somfalvi.
Netanyahu ontkent categorisch dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

28101897_m

Het 'Thailand van Europa' is fenomenaal (en nog niet ontdekt door toeristen)

rijbewijs

Rijbewijs verlengen vanaf 75: waarom je op tijd moet beginnen

132353092_m

Piekeren? Een psycholoog geeft 4 manieren om die gekmakende gedachtenmolen eindelijk te stoppen

images

Variabel contract bij Essent? Vaste tarieven zakken bijna 20 cent per kuub, jij betaalt vanaf donderdag €195 per jaar meer

106413993_m

Duitser rijdt tijdens inparkeren zijn vrouw dood: ‘Plots accelereerde hij’

iphone-oplader-header

Waarom je je dure iPhone niet met zomaar een goedkope oplader moet opladen

Loading